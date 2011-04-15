Owens-Illinois попросил отменить передачу акций Citgo в залог Роснефти. Об этом пишет газета "Ведомости".



Крупный американский производитель стеклотары Owens-Illinois, пытающийся отсудить $500 млн у Венесуэлы за национализацию своих стекольных заводов, подал в суд штата Делавэр иск к базирующемуся в США нефтепереработчику Citgo - "дочке" венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA.



По иску Owens-Illinois требует, чтобы Citgo была признана ответственной за национализацию заводов.



Кроме того, американская компания подала в суд на Роснефть и банки-попечители в рамках облигационного свопа с инвесторами на сумму $2.8 млрд, пытаясь лишить их прав на находящиеся в залоге акции Citgo. 49.9% акций Citgo с ноября 2016 года находятся в залоге у Роснефти - в обеспечение кредита PDVSA на $1.5 млрд. По мнению Owens-Illinois, сделка позволила PDVSA заработать миллиарды долларов, которые не были доступны для кредиторов.



С аналогичным иском ранее обратилась в суд канадская горнодобывющая компания Crystallex International. Она поставила Citgo на грань принудительного аукциона, отмечает The Wall Street Journal, но потенциальная продажа была остановлена из-за апелляции. Также Венесуэла заключала сделки с американской нефтяной компанией ConocoPhillips и российско-канадской золотодобывающей компанией Rusoro Mining, которые подавали иски к Citgo о взыскании долгов.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами Роснефти на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, по МСФО за 2018 год выросла в 2.5 раза до 549 млрд руб. с 222 млрд руб. годом ранее. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 37% 8.238 трлн руб. с 6.011 трлн руб., показатель EBITDA - на 48.6% до 2.081 трлн руб. с 14 трлн руб. В долларовом выражении чистая прибыль, относящаяся к акционерам Роснефти, составила $8.9 млрд против $3.8 млрд. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличились на 25.7% до $133.7 млрд со $106.4 млрд, показатель EBITDA - на 37.9% до $33.1. млрд с $24 млрд.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.02.2019