К проекту "Маркетплейс" присоединилась ипотечная платформа

Оператором ипотечной платформы в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России выступит единый институт развития в жилищной сфере - ДОМ.РФ. Об этом сообщил ЦБ.



Опыт пилотного запуска платформы позволит подготовить предложения по изменению регулирования, необходимые для дальнейшего развития дистанционных продаж ипотечных продуктов населению.



Проект "Маркетплейс" представляет собой систему дистанционной продажи финансовых продуктов, которая объединяет разных участников рынка: витрины (агрегаторы данных), показывающие потребителям информацию о финансовых продуктах; электронные платформы, к которым подключены продавцы финансовых продуктов и услуг; регистратора финансовых транзакций, представляющего собой систему хранения данных о заключенных сделках в режиме "единого окна". Банк России обеспечивает создание регуляторной среды для эффективного и надёжного функционирования системы.



С помощью ипотечной платформы люди смогут удаленно выбрать квартиру, сравнить предложения ипотечного кредитования банков, страховых и оценочных компаний по единым критериям и воспользоваться их услугами, предоставить в электронном виде необходимую информацию и документы в банк, получить одобрение и оформить ипотечный кредит, оплатить государственную пошлину, зарегистрировать сделку с жильем в Росреестре и провести расчёты по ней.



Платформа позволит повысить доступность ипотечных продуктов и сопутствующих им финансовых и нефинансовых услуг для граждан независимо от региона проживания; повысить конкуренцию среди профессиональных участников рынка ипотечного кредитования, включая банки, оценочные и страховые компании, депозитарии. Также платформа сделает возможным снятие технологических и организационных барьеров у профессиональных участников рынка для развития высококачественных цифровых продуктов и услуг для граждан.



"Ипотека является для нас приоритетным продуктом, помимо банковских вкладов, облигаций, в том числе государственных, паев ПИФов, полисов ОСАГО. По этим продуктам мы будем сопровождать пилотные проекты и готовить предложения по снятию регуляторных барьеров", - отметил первый заместитель Председателя Банка России Сергей Швецов, цитируемый в сообщении.



"AK&M" от 13.02.2019