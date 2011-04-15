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13/02/2019
11:56

Продажу банка "Пойдём!" рекомендовано перепроверить

Продажу банка "Пойдем!" рекомендовано перепроверить. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Так, Верховный суд (ВС) РФ, оценивая легитимность торгов по продаже Совкомбанку 100% акций банка "Пойдём!", впервые в практике поднял вопрос о законности закрытых аукционов, проводимых Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

На новом рассмотрении дела ВС рекомендовал внимательнее проверить доводы о нарушениях агентства при организации торгов.

ВС направил дело на новое рассмотрение, в том числе для проверки того, не была ли сделка притворной.

Передавая дело в первую инстанцию, ВС обратил внимание на три важных момента.

Первый - закрытая форма торгов. АСВ и Совкомбанк объясняли это необходимостью получения согласия ЦБ на покупку от 10% акций банка. Однако ВС указал: закон предусматривает только закрытые торги по сделкам с "имуществом, ограниченным в обороте", к которому акции банка не относятся, а получение согласия от ЦБ в данном случае не аргумент.

Второй момент - короткий срок подачи заявок, полтора дня. ВС отметил, что цель банкротных торгов - "получение наибольшей выручки для проведения расчетов с кредиторами", но неясно, отвечало ли этой цели время, предоставленное АСВ, и была ли возможность у потенциальных покупателей "успеть подготовить заявку со всеми документами в столь сокращенный временной промежуток".

Ещё один важный момент - Верховный суд услышал доводы истца о наличии "косвенной заинтересованности" с АСВ оператора электронной площадки, где проходили торги. ВС подчеркнул, что "вопреки возражениям агентства" в законе есть "запрет на оказание услуг при проведении торгов оператором, заинтересованным по отношению к арбитражному управляющему".

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