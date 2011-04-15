Гендиректор Метростроя не исключил продажу доли в предприятии

Генеральный директор ОАО "Метрострой" Николай Александров и держатель около 24% акций компании не исключил продажу доли в предприятии. Об этом пишет "Коммерсантъ".



"Будет предложение - будем обсуждать",- сказал он.

Метрострой (7813046910) - крупнейшее строительное объединение, основным видом деятельности которого является строительство и реконструкция тоннелей метрополитена в Санкт-Петербурге. Также Метрострой осуществляет строительно-монтажные работы на комплексе сооружений для защиты Санкт-Петербурга от наводнений и Ленинградской АЭС-2.





AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.02.2019