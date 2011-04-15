Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 февраля

Банк России установил на 14 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.7498

1 Азербайджанский манат 38.7140

100 Армянских драмов 13.4559

1 Белорусский рубль 30.4404

1 Болгарский лев 38.0171

1 Бразильский реал 17.7040

100 Венгерских форинтов 23.3947

1000 Вон Республики Корея 58.5274

10 Гонконгских долларов 83.6869

10 Датских крон 99.6364

1 Доллар США 65.6783

1 Евро 74.3872

100 Индийских рупий 93.0136

100 Казахстанских тенге 17.5339

1 Канадский доллар 49.6660

100 Киргизских сомов 94.0950

10 Китайских юаней 97.1687

10 Молдавских леев 38.3411

1 Новый туркменский манат 18.7921

10 Норвежских крон 76.0844

1 Польский злотый 17.1672

1 Румынский лей 15.6683

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.0951

1 Сингапурский доллар 48.4532

10 Таджикских сомони 69.6113

1 Турецкая лира 12.5094

10000 Узбекских сумов 78.2243

10 Украинских гривен 24.2512

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.7250

10 Чешских крон 28.7930

10 Шведских крон 70.8259

1 Швейцарский франк 65.2153

10 Южноафриканских рэндов 47.7268

100 Японских иен 59.3220

"AK&M" от 13.02.2019