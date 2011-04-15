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13/02/2019
12:37

Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 14 февраля

Банк России установил на 14 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.


1 Австралийский доллар 46.7498
1 Азербайджанский манат 38.7140
100 Армянских драмов 13.4559
1 Белорусский рубль 30.4404
1 Болгарский лев 38.0171
1 Бразильский реал 17.7040
100 Венгерских форинтов 23.3947
1000 Вон Республики Корея 58.5274
10 Гонконгских долларов 83.6869
10 Датских крон 99.6364
1 Доллар США 65.6783
1 Евро 74.3872
100 Индийских рупий 93.0136
100 Казахстанских тенге 17.5339
1 Канадский доллар 49.6660
100 Киргизских сомов 94.0950
10 Китайских юаней 97.1687
10 Молдавских леев 38.3411
1 Новый туркменский манат 18.7921
10 Норвежских крон 76.0844
1 Польский злотый 17.1672
1 Румынский лей 15.6683
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.0951
1 Сингапурский доллар 48.4532
10 Таджикских сомони 69.6113
1 Турецкая лира 12.5094
10000 Узбекских сумов 78.2243
10 Украинских гривен 24.2512
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.7250
10 Чешских крон 28.7930
10 Шведских крон 70.8259
1 Швейцарский франк 65.2153
10 Южноафриканских рэндов 47.7268
100 Японских иен 59.3220

"AK&M" от 13.02.2019
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