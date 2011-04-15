ФАС разъяснила положения статьи закона "О торговле", устанавливающей ограничение для приобретения дополнительных торговых площадей

ФАС России опубликовала разъяснение части 1 статьи 14 закона "О торговле" при приобретении торговыми сетями дополнительных площадей до даты публикации статистической информации Федеральной службой государственной статистики (её территориальными органами) об обороте розничной торговли. Об этом говорится в сообщении службы.



В частности, ведомство сообщает, что установить превышение 25% доли объёма реализованных продовольственных товаров в текущем году возможно только после того, как Росстат разместит соответствующие данные за предыдущий финансовый год. До этого база для расчёта, как таковая, отсутствует. Напомним, информация об общем объёме реализованных товаров за предыдущий год Росстат публикуется ежегодно до 1 мая.



Позиция ФАС соответствует определению Верховного Суда от 17 января 2019 года. Так, при решении вопроса о соответствии договора заключенного сетью требованиям статьи 14 закона "О торговле" не может быть учтён расчёт с использованием информации Росстата об общем объёме всех продовольственных товаров, реализованных в отчётном году, опубликованной позднее даты заключения такого договора. Запретительное условие закона для заключения сделок, которые направлены на увеличение торговых площадей, возникает только с момента официального опубликования данных, применительно к оспоренному договору.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.02.2019