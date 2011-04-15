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13/02/2019
13:03

Совет Федерации одобрил закон о запрете взысканий долгов с социальных выплат

Совет Федерации одобрил закон о запрете взысканий долгов с социальных выплат. Об этом говорится в материалах Госдумы.

Законом гарантируется неприкосновенность имеющих социальное назначение доходов от обращения их к взысканию в ходе исполнительного производства. Это, в первую очередь, средства материнского капитала, пособия гражданам, имеющим детей, пенсии по потере кормильца, монетизированные льготы (компенсация проезда, приобретения лекарств и др.), выплаты пострадавшим в результате техногенных катастроф или ЧС и другие различные компенсационные и единовременные выплаты.

После окончательного вступления закона в силу (с 1 июня 2020 года) такие средства будут специально "маркироваться" в банковской системе, чтобы судебные приставы не могли их принудительно взыскать или наложить на них арест.


"AK&M" от 13.02.2019
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