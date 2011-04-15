Минсельхоз готовит законопроект по маркировке и учёту животных

Минсельхозом России разработан и внесён в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части обеспечения ветеринарной безопасности", который урегулирует вопросы маркировки и учёта животных. Об этом сообщила пресс-служба министерства.



В соответствии с законопроектом владельцы самостоятельно или с помощью иных лиц обязаны маркировать своих животных (наносить татуировки, прикреплять бирки, чипировать) и предоставлять информацию в организации, которые осуществляют учёт животных.



Учёт животных будет осуществляться безвозмездно уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, или аттестованными специалистами путём представления в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии информации о маркированном животном.



Предлагаемые законопроектом нормы позволят специалистам ветеринарной службы оперативно выявлять источники, негативно повлиявшие на эпизоотическую ситуацию, с целью их устранения. Также данная мера позволит сократить расходы владельцев, связанные с лечением и гибелью животных.



Возможность осуществления прослеживаемости животных и продукции животноводства - один из основополагающих компонентов обеспечения эпизоотического благополучия и пищевой безопасности Российской Федерации. Наличие системы учёта подконтрольных ветеринарному надзору товаров также является одним из основных требований, предъявляемых компетентными органами третьих стран при оценке системы контроля за экспортируемой продукцией животного происхождения.



В настоящее время маркировка и учёт животных успешно используется в рамках пилотного проекта в Республике Башкортостан, Саратовской области, Нижегородской области, Ростовской области и в Санкт-Петербурге.



"AK&M" от 13.02.2019