Спор Норникеля и BCL будет рассмотрен в Лондоне

Апелляционный суд Ботсваны вынес решение в пользу Норникеля, признав, что спор между российской компанией и ботсванской BCL Group в связи с несостоявшейся продажей акций в Nkomati должен быть рассмотрен в Лондонском международном третейском суде (LCIA), о чем стороны изначально договаривались в рамках сделки. Об этом говорится в сообщении компании.



Норникель согласен с выводом апелляционного суда Ботсваны о том, что, если бы Норникель не получил разрешение на проведение разбирательства в LCIA, это стало бы препятствием в доказывании Норникелем своих требований, что было бы серьёзной несправедливостью, отмечает компания.



В ходе арбитражного разбирательства в Лондоне суду предстоит решить вопрос о том, были ли выполнены все отлагательные условия по сделке, а также определить размер убытков, который ботсванская сторона должна будет возместить Норникелю.



В связи с неисполнением ботсванской стороной своих обязательств, "Норникель" в одностороннем порядке расторг договор с ботсванской BCL Group о продаже ей своих африканских активов, в том числе 50%-й доли участия в совместном предприятии Nkomati. Уведомление об этом было направлено в адрес BCL 20 декабря 2018 года. Норникель больше не требует от BCL выкупа акций Nkomati, но продолжает добиваться возмещения значительных убытков, понесённых в связи с неисполнением BCL её обязательств по договору.



Апелляционный суд Ботсваны принял все аргументы Норникеля и признал, что обращение Норникеля в ботсванский суд после подачи иска в LCIA было правомерным и не исключает возможности ботсванского суда выдать разрешение на продолжение уже инициированного иска, что в конечном счете позволит сократить ресурсы и издержки сторон.



Суд также согласился с доводом, что именно LCIA должен решать вопрос о том, были ли выполнены все отлагательные условия по сделке, а также рассчитать размер убытков. Кроме того, суд обязал BCL возместить все судебные расходы, связанные с рассмотрением этого дела.



Напомним, в октябре 2014 года Норникель и BCL подписали договор купли-продажи акций, который предусматривал передачу BCL долей Норникеля в рудниках Nkomati и Tati. В сентябре 2016 года все предварительные условия договора были выполнены, однако BCL отказалась исполнять свои обязательства. В октябре 2016 года правительство Ботсваны обратилось в Высокий суд Ботсваны, после чего была запущена процедура ликвидации BCL.



Норникель планировал подать иск о возмещении убытков в Лондонский международный третейский суд (LCIA), для чего направил ходатайство в суды Ботсваны о выдаче разрешения на инициирование и проведение арбитражного разбирательства в Лондоне. В июне 2018 года суд Ботсваны отказал Норникелю в передаче дела в Лондонский международный третейский суд. Но 8 февраля 2019 года апелляционный суд Ботсваны удовлетворил ходатайство компании, разрешив инициировать арбитражное разбирательство в LCIA.



Норникель также подал иск о безответственном ведении бизнеса (reckless trading claim) против правительства Ботсваны как акционера BCL с требованием признать его ответственным за неисполнение обязательств со стороны BCL.



ПАО ГМК "Норильский никель" (ИНН 8401005730) представляет собой крупнейшую в России диверсифицированную горно-металлургическую компанию, является крупнейшим в мире производителем никеля и палладия и одним из крупнейших в мире производителей платины, родия, меди и кобальта. Помимо этого, компания выпускает большое количество сопутствующих металлов, включая золото, серебро, теллур, селен, иридий и рутений. Производственные подразделения группы ГМК "Норильский никель" расположены в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове, а также в Финляндии, США, Австралии, Ботсване и ЮАР.



Чистая прибыль ПАО ГМК "Норильский никель" по РСБУ за первое полугодие 2018 года выросла на 78% до 89.328 млрд руб. с 50.232 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 45.8% до 280.287 млрд руб. со 192.275 млрд руб., валовая прибыль - на 58% до 176.734 млрд руб. со 111.543 млрд руб. Прибыль до налогообложения составила 112.127 млрд руб. против 65.967 млрд руб.



Чистая прибыль Норникеля за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 81% до $1.653 млрд с $915 млн годом ранее. Показатель EBITDA вырос на 77% до $3.1 млрд. Чистый оборотный капитал сократился на 20% (или $430 млн) до $1.7 млрд.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 13.02.2019