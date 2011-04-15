ЮТэйр откроет рейсы в Геленджик из Москвы и Сургута

Авиакомпания "ЮТэйр" с 1 июня 2019 года приступит к выполнению рейсов в аэропорт Геленджик из Москвы и Сургута. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Перелёты по маршруту Сургут-Геленджик будут выполняться дважды в неделю по вторникам и субботам, с вылетом из аэропорта Сургута в 07:40 (время местное) и прибытием в Геленджик в 10:00 (время местное). Из Геленджика в Сургут также можно будет улететь каждый вторник и субботу в 11:10 (время местное).



Также с 1 июня авиакомпания "ЮТэйр" приступит к выполнению ежедневных рейсов в аэропорт Геленджик из Москвы ("Внуково"). Вылеты из Москвы запланированы на 11:30 и 16:10, прибытие в Геленджик в 13:55 и 18:35 соответственно.



Все перелеты будут выполняться на Boeing 737.

Авиакомпания "ЮТэйр" выполняет перелёты в Геленджик с 2010 года. В 2018 году на своих рейсах в Геленджик перевозчик обслужил более 39 тыс. пассажиров.



ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" (ИНН 7204002873) является ядром группы компаний "ЮТэйр", которая включает как компании, осуществляющие эксплуатацию воздушных судов (самолётов и вертолётов), так и проводящие ремонт и техобслуживание, подготовку персонала, сервисное обеспечение рейсов, продажу авиаперевозок.



Компания осуществляет пассажирские перевозки как на внутрироссийских, так и на международных авиалиниях, и входит в число крупнейших авиаперевозчиков РФ. "ЮТэйр" эксплуатирует лайнеры Boeing 737-500, Boeing 737-400, Boeing 767-200, Boeing 737-800, ATR 72-500.



Чистый убыток группы "ЮTэйp" за первое полугодие 2018 года по МСФО увеличился в 2.13 раза до 5.211 млрд руб. с 2.446 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 12.36% до 36.007 млрд руб. с 32.047 млрд руб., убыток от операционной деятельности увеличился в 45.43 раза до 362.842 млн руб. с 7.986 млн руб., убыток до налогообложения - на 91.73% до 5.364 млрд руб. с 2.798 млрд руб.



Чистый убыток ПАО "Авиакомпания "ЮTэйp" в первом полугодии 2018 года вырос на 66.58% до 3.815 млрд руб. с 2.29 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.38% до 25.244 млрд руб. с 23.508 млрд руб., убыток от продаж - на 66.81% до 2.98 млрд руб.



"AK&M" от 13.02.2019