Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада
Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".
В уборке города задействованы более 60 тыс. рабочих и около 10 тыс. единиц специализированной техники. Для вывоза снега используют почти 2 тыс. самосвалов.
Сегодня в столице выпало около 7 см осадков, до конца дня может выпасть ещё 4-5 см. Ожидается, что снегопад прекратится после 18:00.
Столбики термометров покажут до плюс двух градусов. Возможно налипание снега на проводах и деревьях и гололедица. Пешеходам рекомендуют быть осторожными, а водителям по возможности пересесть на общественный транспорт.