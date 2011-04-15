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13/02/2019
15:10

Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада

Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".

В уборке города задействованы более 60 тыс. рабочих и около 10 тыс. единиц специализированной техники. Для вывоза снега используют почти 2 тыс. самосвалов.

Сегодня в столице выпало около 7 см осадков, до конца дня может выпасть ещё 4-5 см. Ожидается, что снегопад прекратится после 18:00.

Столбики термометров покажут до плюс двух градусов. Возможно налипание снега на проводах и деревьях и гололедица. Пешеходам рекомендуют быть осторожными, а водителям по возможности пересесть на общественный транспорт.

"AK&M" от 13.02.2019
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