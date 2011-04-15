Коммунальные службы столицы работают в усиленном режиме из-за снегопада. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в "Твиттере".



В уборке города задействованы более 60 тыс. рабочих и около 10 тыс. единиц специализированной техники. Для вывоза снега используют почти 2 тыс. самосвалов.



Сегодня в столице выпало около 7 см осадков, до конца дня может выпасть ещё 4-5 см. Ожидается, что снегопад прекратится после 18:00.



Столбики термометров покажут до плюс двух градусов. Возможно налипание снега на проводах и деревьях и гололедица. Пешеходам рекомендуют быть осторожными, а водителям по возможности пересесть на общественный транспорт.



"AK&M" от 13.02.2019