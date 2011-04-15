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13/02/2019
15:08

Канатную дорогу на севере Москвы построят за 2.5 года

Строительство канатной дороги между станциями метро "Сходненская" и "Речной вокзал" на севере столицы может занять два с половиной года. Об этом сообщил столичный Стройкомплекс.

"Срок её сдачи в эксплуатацию зависит от того, когда будет заключено концессионное соглашение. Сейчас оно находится на финальной стадии согласования. Началась предварительная проработка градостроительной документации. О заключении соглашения или подготовке конкурса станет известно в начале II квартала этого года", - сообщили в Департаменте инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Размер частных инвестиций в проект составит 3.26 млрд руб. Канатная дорога будет интегрирована в единую транспортную сеть в рамках городской билетной системы по доступным тарифам. Она разгрузит дороги, Замоскворецкую и Таганско-Краснопресненскую линии метро.

Ранее сообщалось, что длина канатной дороги составит около 2.3 км. Она сможет перевозить до 19 тыс. пассажиров в сутки.

Напомним, первую Московскую канатную дорогу открыли в ноябре 2018 года. Она соединила Воробьёвы горы и спорткомплекс "Лужники".

Московская канатная дорога работает ежедневно с 12:00 до 20:00. Войти и выйти можно на двух станциях: "Лужники" (рядом со стадионом) и "Воробьёвы горы" (у смотровой площадки).

"AK&M" от 13.02.2019
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