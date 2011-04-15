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13/02/2019
15:27

Высокоскоростную магистраль Москва-Казань начнут строить в 2019 году

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань может начаться в этом году, сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи, говорится в материалах Стройкомплекса.

По его словам, речь идёт о пилотном участке Железнодорожный-Гороховец.

"Проект находится в высокой степени готовности и сейчас проходит обсуждение в Правительстве РФ. Глубина проработки проекта позволяет приступить к началу строительно-монтажных работ в 2019 году", - рассказал В.Токарев.

Финансовая модель предусматривает выход на безубыточность начиная с третьего года эксплуатации.

Напомним, первым проектом ВСМ должна стать Москва-Казань, а её пилотным участком Железнодорожный (Московская область) - Гороховец (Владимирская область) с движением от Москвы до Нижнего Новгорода.

Стоимость проекта оценивается в 621.5 млрд руб., из них 200 млрд - грант бюджета, 200 млрд - деньги РЖД, остальная сумма - средства концессионера (инвестора).

"AK&M" от 13.02.2019
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