Высокоскоростную магистраль Москва-Казань начнут строить в 2019 году

Строительство первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Казань может начаться в этом году, сообщил заместитель министра транспорта России Владимир Токарев в преддверии Российского инвестиционного форума в Сочи, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, речь идёт о пилотном участке Железнодорожный-Гороховец.



"Проект находится в высокой степени готовности и сейчас проходит обсуждение в Правительстве РФ. Глубина проработки проекта позволяет приступить к началу строительно-монтажных работ в 2019 году", - рассказал В.Токарев.



Финансовая модель предусматривает выход на безубыточность начиная с третьего года эксплуатации.



Напомним, первым проектом ВСМ должна стать Москва-Казань, а её пилотным участком Железнодорожный (Московская область) - Гороховец (Владимирская область) с движением от Москвы до Нижнего Новгорода.



Стоимость проекта оценивается в 621.5 млрд руб., из них 200 млрд - грант бюджета, 200 млрд - деньги РЖД, остальная сумма - средства концессионера (инвестора).



"AK&M" от 13.02.2019