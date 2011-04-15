Участок Северо-Восточной хорды от Щёлковского до Открытого шоссе откроют к лету

Строительство участка Северо-Восточной хорды от Щёлковского до Открытого шоссе завершится в первой половине этого года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Уже готовы конструкции эстакады основного хода на участке от 5-го проезда Подбельского в сторону Щёлковского шоссе. Идёт монтаж систем освещения, автоматической противогололедной системы, светофоров. К лету планируется запустить движение транспорта", - сказал А.Бочкарев.



Длина всего участка Северо-Восточной хорды от Щёлковского до Открытого шоссе составляет 9.2 км. В августе прошлого года было запущено движение по 4.9 км из них, в том числе по тоннелю длиной 480 м под шоссе.



Для движения автомобилей открылись: эстакады основного хода внешней и внутренней стороны хорды (частично), эстакада-съезд со Щёлковского шоссе на хорду в сторону Открытого шоссе, тоннель под шоссе, левоповоротный съезд-эстакада с хорды на Щёлковку в сторону области, правоповоротный съезд с хорды на улицы Амурская, правоповоротный съезд с хорды на Открытое шоссе (работает в двустороннем режиме).



Напомним, Северо-Восточная хорда пройдет от трассы Москва-Петербург с западной стороны Октябрьской железной дороги, вдоль Московского центрального кольца до новой развязки на МКАД - на пересечении с магистралью Вешняки-Люберцы.



Она соединит крупные автомобильные магистрали - Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе.



"AK&M" от 13.02.2019