ЦБ объявил учётную цену золота на 14 февраля - 2768.63 руб./г против 2771.12 руб./г на 13 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 14 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2768.63 руб./грамм
Серебро: - 33.38 руб./грамм
Платина: - 1670.28 руб./грамм
Палладий: - 2975.25 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
07.02 08.02 09.02 12.02 13.02
Золото 2772.87 2773.37 2784.73 2758.22 2771.12
Серебро 33.50 33.39 33.37 33.31 33.18
Платина 1720.70 1708.68 1688.55 1669.60 1666.98
Палладий 2905.14 2916.44 2967.18 2929.72 2943.10