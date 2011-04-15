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13/02/2019
16:57

ЦОДД рекомендует пользоваться городским транспортом

ЦОДД рекомендует пользоваться городским транспортом, говорится в материалах ГКУ.

"Вечерний час пик сегодня будет сложным для движения из-за обильного снегопада, гололёда и снежных заносов. В городе увеличилось количество мелких ДТП. Кроме того, коммунальная техника в усиленном режиме будет убирать улицы города, что также скажется на снижении скорости потока", отмечает Центр организации дорожного движения.

"ЦОДД убедительно просит сегодня вечером пользоваться городским транспортом - там готовы к приему дополнительных пассажиров. Для поездок на машине лучше выбрать более позднее время - после 21 часов и быть предельно внимательными при передвижении", - говорится в материалах ГКУ.

За дорожной обстановкой следит Ситуационный центр ЦОДД и при необходимости вручную управляет светофорами. В городе работают 17 экипажей Дорожного патруля ЦОДД, которые оказывают автомобилистам помощь при мелких неисправностях машин, ДТП или в случае попадания в снежный занос. Патрульные также будут регулировать движение на самых сложных перекрёстках города.


"AK&M" от 13.02.2019
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