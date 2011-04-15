ESET зафиксировала атаку программы-вымогателя Shade на российские компании

ESET предупреждает о новой атаке программы-вымогателя Shade, нацеленной на российские компании. Об этом говорится в сообщении ESET.



Программа распространяется через СПАМ-рассылку. Письма маскируются злоумышленниками под уведомления от известных брендов (например, от "Бинбанка" и розничной сети "Магнит").



Во вложении таких писем находится ZIP-архив, который содержит JavaScript-файл под названием "Информация.js"; после извлечения и запуска этот файл скачивает вредоносный загрузчик, детектируемый продуктами ESET как Win32/Injector. В свою очередь, загрузчик запускает финальную полезную нагрузку - вымогатель Shade (он же Troldesh), который шифрует широкий спектр файлов на локальных дисках.



На компьютере жертвы сохраняется инструкция по оплате выкупа в TXT-файле, сообщение написано на русском и английском языках.



Антивирусные решения ESET NOD32 детектируют программу как Win32/Filecoder.Shade.



На текущий момент вымогатель Shade проявляет наибольшую активность в России (более 52% от всех обнаруженных вредоносных вложений). Также атаке подверглись пользователи Германии, Японии и Украины.







"AK&M" от 13.02.2019