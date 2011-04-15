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13/02/2019
17:45

Ингосстрах выплатил перестраховочное возмещение в размере более 725 млн руб.

СПАО "Ингосстрах" произвело выплату перестраховочного возмещения в размере более 725 млн руб. в связи с полной гибелью космического аппарата "Ангосат". Об этом говорится в сообщении страховой компании.

Запуск космического аппарата состоялся 26 декабря 2017 года с космодрома "Байконур"; через некоторое время связь с космическим аппаратом была полностью потеряна.

Риски при запуске, выведении космического аппарата "Ангосат" на заданную орбиту и эксплуатации были застрахованы ПАО РКК "Энергия" в АО "СОГАЗ" и ООО СК "ВТБ Страхование" с дальнейшим их перестрахованием в крупнейших российских и международных компаниях, включая СПАО "Ингосстрах".

Событие было квалифицировано в качестве страхового случая, и ПАО РКК "Энергия" от страховщиков было получено возмещение убытков в размере 100% страховой суммы.

В ходе урегулирования СПАО "Ингосстрах" произведена выплата перестраховочного возмещения в полном размере в соответствии с условиями договора перестрахования между СПАО "Ингосстрах" и ООО СК ВТБ "Страхование". Общая сумма выплаты по доле СПАО "Ингосстрах" составила $11 млн.

СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.

Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 13.02.2019
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