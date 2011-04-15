Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/02/2019
18:29

Максимальная ставка по банковским вкладам в первой декаде февраля составила 7.5%

Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций (ПАО "Сбербанк", ПАО "Московский кредитный банк", ПАО ВТБ, АО "Райффайзенбанк", Банк ГПБ, ПАО "Бинбанк", АО "Альфа-Банк", ПАО "Банк "ФК Открытие", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Россельхозбанк"), привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в первой декаде февраля составила 7.5%. Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе "Банковский сектор. Показатели деятельности кредитных организаций" раздела "Статистика" на официальном сайте Банка России.


"AK&M" от 13.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100