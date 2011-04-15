Максимальная ставка по банковским вкладам в первой декаде февраля составила 7.5%

Максимальная процентная ставка по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций (ПАО "Сбербанк", ПАО "Московский кредитный банк", ПАО ВТБ, АО "Райффайзенбанк", Банк ГПБ, ПАО "Бинбанк", АО "Альфа-Банк", ПАО "Банк "ФК Открытие", ПАО "Промсвязьбанк", АО "Россельхозбанк"), привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, в первой декаде февраля составила 7.5%. Сведения о динамике результатов мониторинга представлены в подразделе "Банковский сектор. Показатели деятельности кредитных организаций" раздела "Статистика" на официальном сайте Банка России.





"AK&M" от 13.02.2019