Частные инвестиции в реконструкции коммунальных сетей Москвы составят 100 млрд руб.

Сумма частных инвестиций в обновление коммунальной инфраструктуры составит свыше 100 млрд руб. Об этом сообщила столичная мэрия.



Более 1.5 тыс. коммунальных и энергетических сетей построят в столице в 2019 году по программе "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение", говорится в сообщении по словам руководителя Департамента жилищно-коммунального хозяйства Гасана Гасангаджиева.



Напомним, с 2012 по 2018 год в столице построено и реконструировано около 11 тыс. км линий электропередачи. Общий объем введенной в эксплуатацию трансформаторной мощности составил 14.3 тыс. мегавольт-ампер (МВА). На 2019 год запланированы строительство и реконструкция 1.3 тыс. км линий электропередачи и ввод в эксплуатацию 1.2 тыс. МВА трансформаторной мощности.



В 2012-2018 годах реконструировано 1.4 тыс. км тепловых сетей и 237 единиц основного оборудования. В планах на 2019 год - реконструкция 122.1 км тепловых сетей и 137 единиц основного оборудования.



За шесть лет в Москве реконструировано 517.5 км газопроводов и 70 газорегуляторных пунктов (ГРП). В 2019 году планируется реконструировать 75.5 километра газопроводов и 12 ГРП.



В 2012-2018 годах реконструировали 756.2 км водопроводных и 358.4 км канализационных сетей. На этот год запланирована реконструкция 56.7 км водопроводных и 35.7 км канализационных сетей.



За шесть лет построено и реконструировано 202.2 км кабельных коммуникационных коллекторов и 118.2 км сетей водостока. В планах на 2019 год - строительство и реконструкция 35 км коллекторов и 20 км водосточных сетей.



С 2012 по 2018 год в городе было установлено 584.2 тыс. осветительных приборов. По плану в 2019 году их будет на 16.5 тыс. больше.



Кроме того, около 200 млрд руб. в год выделяют на программу "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение". Доли государственных и частных инвестиций примерно равны, при этом бюджетное финансирование будет постепенно сокращаться.



Основные задачи программы: обеспечение безаварийного и бесперебойного снабжения потребителей основными коммунальными и энергетическими ресурсами; повышение надежности энергосистемы; оптимизация систем управления производственными процессами; внедрение современных технологий; снижение уровня износа коммунальных сетей; устойчивое функционирование и развитие систем инженерно-коммунальной инфраструктуры; обеспечение инженерными коммуникациями существующих и строящихся объектов; улучшение уличного освещения; создание условий для привлечения инвестиций в инфраструктуру города.



Программа "Развитие коммунально-инженерной инфраструктуры и энергосбережение" позволяет координировать действия Правительства Москвы и сетевых компаний (Мосводоканал, Мосгаз, Мосэнерго, МОЭК, ОЭК и другие) по повышению надежности и эффективности работы городской коммунальной инфраструктуры.



Благодаря ее реализации снизился износ инженерных систем, а снабжение потребителей стало надежнее. Кроме того, созданы условия для подключения к сетям новых объектов.



"AK&M" от 13.02.2019