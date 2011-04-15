Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

13/02/2019
18:33

Для запуска МЦД-1 на платформе Окружная возведут эстакаду

Путепровод, необходимый для запуска Московских центральных диаметров (МЦД), строится на платформе Окружная Савеловского направления железной дороги. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Речь идёт об эстакаде для дополнительных главных путёй в рамках реализации проекта МЦД-1 "Одинцово - Лобня".

Кроме того, между платформой Окружная и одноименной станцией Московского центрального кольца (МЦК) возводится надземный пешеходный переход. Он позволит быстрее и удобнее пересесть с электрички на "Ласточку" и наоборот.

Сейчас также строится новый вестибюль станции метро "Окружная"Люблинско-Дмитровской линии, который станет частью одноименного транспортно-пересадочного узла. ТПУ "Окружная" свяжет Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры, метро и наземный общественный транспорт.

Напомним, в сентябре прошлого года рядом с МЦК открылся остановочный пункт Окружная Савеловского направления МЖД. Он разместился на железнодорожной эстакаде, благодаря чему появилась возможность развивать дорожную сеть города.

Здесь останавливаются пригородные поезда и аэроэкспрессы, курсирующие между Москвой и аэропортом "Шереметьево". Новая платформа Окружная стала первой, построенной в том числе для проекта МЦД-1.

Отметим, МЦД будет работать как метро - с 05:30 до 01:00. Для интеграции диаметров с другими видами городского транспорта разработана билетная система. Проезд можно будет оплатить картой "Тройка".

С МЦД-1 организуют пересадки на 12 станций метро, две станции МЦК и шесть радиальных направлений железной дороги.

На маршруте МЦД-2 от Нахабино до Подольска появится 13 пересадок на метро, семь радиальных ж/д направлений и две станции МЦК.

Центральные диаметры свяжут направления Московской железной дороги, линии метро и Московское центральное кольцо. Пассажиры, в том числе из Подмосковья, смогут пересечь столицу за 40 минут.

"AK&M" от 13.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100