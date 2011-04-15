Дайджест газеты "Коммерсант" от 14 февраля 2019 года.



ЯМАЛЬСКИЙ ФОНД НЕ РАССЧИТАЛСЯ С ДОЛГАМИ

В ЯНАО НАЧАТО РАССЛЕДОВАНИЕ ДЕЛА О ХИЩЕНИЯХ



Как стало известно "Ъ", Следственный комитет РФ (СКР) и центральный аппарат МВД РФ начали масштабное расследование хищений в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), которое вполне может привести к громким разоблачениям. В подмосковном Одинцово уже задержан бывший исполнительный директор Фонда развития муниципального образования город Новый Уренгой, учредителем которого является местная администрация, 48-летний Константин Михайлицкий, а сразу в нескольких регионах прошли обыски. Напомним, что схема хищения бюджетных средств и имущества с использованием инвестфонда, по версии СКР, применялась фигурантами дела Гайзера, среди которых оказались бывшие руководители и крупные бизнесмены Коми.





САУНДТРЕКАМ СНИЖАЮТ ЧЕК

КИНОТЕАТРЫ ПРЕДЛОЖИЛИ ИЗМЕНИТЬ СТАВКИ АВТОРСКИХ СБОРОВ



Ассоциация владельцев кинотеатров (АВК), объединяющая более половины коммерческих кинозалов в стране, просит пересмотреть порядок сбора авторского вознаграждения за использование музыки в кино. Механизм определения ставки может быть прозрачнее, а ее размер - снижен, настаивают участники рынка. Однако в Российском авторском обществе (РАО) считают предложения необоснованными.





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"AK&M" от 14.02.2019