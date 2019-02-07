ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 14 февраля, в размере 65.6778 руб. против 65.7147 руб. на 13 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



13.02.19 - 65.7147 руб.

12.02.19 - 65.6517 руб.

09.02.19 - 66.0628 руб.

08.02.19 - 66.0199 руб.

07.02.19 - 65.6686 руб.











































































































































































"AK&M" от 13.02.2019