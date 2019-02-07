ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 14 февраля, в размере 74.3872 руб. против 74.1459 руб. на 13 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



13.02.19 - 74.1459 руб.

12.02.19 - 74.3243 руб.

09.02.19 - 74.8954 руб.

08.02.19 - 74.9656 руб.

07.02.19 - 74.7703 руб.











































































































































































"AK&M" от 13.02.2019