Повтор! Инфляция за неделю, с 5 по 11 февраля, составила 0.1%

Инфляция за неделю, с 5 по 11 февраля 2019 года, составила 0.1%, с начала февраля - 0.2%, с начала года - 1.2%. Об этом сообщил Росстат.



Цены на бензин автомобильный практически не изменились, на дизельное топливо -



снизились на 0.1%.

Цены на яйца куриные снизились на 1.1%, сахар-песок - на 0.5%, свинину - на 0.4%, мясо кур и чай - на 0.2%.



Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 1.5%, в том числе на помидоры и огурцы свежие - 5% и 4.4% соответственно.



Цены на пшено выросли на 1.5%, муку пшеничную - на 0.6%, крупу гречневую - на 0.5%, рыбу мороженую, молоко стерилизованное, макаронные изделия, вермишель и карамель - на 0.4%, говядину, колбасу полукопченую, маргарин, хлеб, рис и печенье - на 0.3%, баранину, консервы мясные, молоко пастеризованное, сметану и сыры - на 0.2%.



"AK&M" от 13.02.2019