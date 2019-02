Ингосстрах объявляет о сотрудничестве с компанией Mitsui Sumitomo

Ингосстраха объявляет о заключении соглашения о стратегическом сотрудничестве с японской компанией Mitsui Sumitomo Insurance Ltd. (MSI), членом страхового холдинга MS&AD Insurance Group Inc. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Со стороны Ингосстраха документ был подписан Алексеем Галаховым, заместителем генерального директора компании по корпоративному бизнесу, со стороны MSI – Tamaki Kawate, исполнительным директором компании.



Cоглашение заключено с целью повышения качества предоставляемых услуг в области страховой защиты бизнеса, а также развития сотрудничества по входящему и исходящему перестрахованию. Кроме того, компании планируют обмениваться опытом в сфере андеррайтинга, управления рисками, разработки и продвижения страховых услуг.



В рамках сотрудничества высококвалифицированный специалист MSI в СПАО "Ингосстрах" будет заниматься развитием отношений с представителями японского бизнеса в России и СНГ. Кроме того, он будет отвечать за предоставление страховых услуг компаниям из КНР, развивающих бизнес на территории РФ. В соглашении также зафиксированы договорённости по обслуживанию портфеля японского бизнеса MSI на базе региональной сети и представительств Ингосстраха за рубежом.



"В условиях активного развития японско-российского экономического сотрудничества повышается интерес компаний к страховой защите своих интересов. В связи с этим подписание соглашения с ведущим страховщиком Японии является стратегическим шагом для нашей компании, - комментирует Алексей Галахов. Более 70 лет опыта и развитая филиальная сеть Ингосстраха обеспечит высокий уровень услуг для представителей японских компаний, вне зависимости от географии их бизнес-интересов в России. Мы благодарим руководство MSI и холдинга MS&AD Insurance Group за высокий уровень доверия и намерены развивать отношения между нашими компаниями".



Mitsui Sumitomo Insurance Сo. Ltd – ведущая японская страховая компания, представленная в 42 странах мира. Компания образована в 1918 году, входит в страховой холдинг MS&AD Insurance Group. Количество сотрудников превышает 14 тыс. человек, агентская сеть компании насчитывает более 40 тыс. специалистов. Объем чистой премии по состоянию на март 2018 года составил 1,5 трлн йен (JPY). Имеет рейтинг международного агентства Standard&Poor’s на уровне "A+".



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 14.02.2019