Механизм определения единственного поставщика недостаточно прозрачен, заявляет Счётная палата

Механизм определения единственного поставщика недостаточно прозрачен. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Контрольное ведомство провело анализ закупок у единственных поставщиков, которые определяются распоряжениями Правительства Российской Федерации. Он показал, что в последние годы число таких закупок растёт.



Так, в 2016 году количество правительственных актов о выборе единственного поставщика выросло на 20.5%, в 2017 году - на 37.7%. Всего в 2015-2018 годах издано 218 таких актов. На основании этих актов заключено более 12 тыс. контрактов на 1 трлн руб. Это как минимум 16% от общего объёма контрактов с единственным поставщиком.



При этом в основном закупки у единственного поставщика проходят в тех сферах, где есть развитый конкурентный рынок: строительство, научные исследования и разработки, поставки лекарственных препаратов, автотранспортных средств и нефтепродуктов, телекоммуникационные услуги.



"Конечно, совсем обойтись без закупок у единственных поставщиков нельзя. Но злоупотребление этой возможностью, особенно там, где есть развитый конкурентный рынок, не только не способствует эффективному расходованию бюджетных средств, но и негативно влияет на развитие конкуренции, ограничивает возможность экономического роста хозяйствующих субъектов", - отметил на Коллегии аудитор Счётной палаты Максим Рохмистров.



В 2015-2018 годах больше всего контрактов с единственным поставщиком заключали в строительстве (63.3%) и НИР (18.3%). В строительстве сумма таких контрактов превысила 661 млрд руб., в сфере научных исследований и разработок - 191 млрд руб. При этом, если бы данные закупки проходили на конкурентной основе, государство могло бы сэкономить порядка 53 млрд руб.



Недостаточно прозрачен и сам механизм подготовки актов Правительства об определении единственного поставщика. В частности, нет установленного порядка их подготовки, недостаточно определена процедура согласования.



В результате в ряде случаев в качестве единственного поставщика привлекаются организации с признаками финансовой неустойчивости. Например, одним из единственных поставщиков музыкальных инструментов по распоряжению Правительства стало ООО "Аврора", которое уже через три месяца подало в налоговую службу заявление о ликвидации.



По оценке Счетной палаты, не всегда обоснованно определяется цена контракта. Методические рекомендации по определению цены контракта носят необязательный характер, их несоблюдение не влечет ответственности. Кроме того, никто не контролирует соответствие финансово-экономического обоснования и цены, по которой заключают контракт.



Кроме того, получив от государства преференции в виде акта Правительства, некоторые подрядчики не спешат исполнять обязательства по контрактам самостоятельно, а передают значительную их часть на субподряд, фактически выступая в роли посредника.



Всего в 2015-2018 годах Счётная палата выявила 388 фактов нарушений на 8.1 млрд руб. при проведении закупок у единственных поставщиков, определенных актами Правительства. Эти нарушения, в том числе, были допущены при обосновании цены контракта. "Хочу подчеркнуть, что указанные нарушения установлены в ходе проверок закупок, осуществленных на основании только 26 актов Правительства, что составляет немногим больше 10% от их общего количества", - отметил М.Рохмистров.



"AK&M" от 14.02.2019