ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 15 февраля в размере 66.5429 руб. против 65.6778 руб. на 14 февраля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



14.02.19 - 65.6778 руб.

13.02.19 - 65.7147 руб.

12.02.19 - 65.6517 руб.

09.02.19 - 66.0628 руб.

08.02.19 - 66.0199 руб.













































































































































































"AK&M" от 14.02.2019