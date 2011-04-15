Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 февраля

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Банк России установил на 15 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 47.3253
1 Азербайджанский манат 39.2236
100 Армянских драмов 13.6386
1 Белорусский рубль 30.6663
1 Болгарский лев 38.3201
1 Бразильский реал 17.7240
100 Венгерских форинтов 23.5009
1000 Вон Республики Корея 59.1093
10 Гонконгских долларов 84.7972
1 Датская крона 10.0460
1 Доллар США 66.5429
1 Евро 75.0471
100 Индийских рупий 93.7059
100 Казахстанских тенге 17.6329
1 Канадский доллар 50.2211
100 Киргизских сомов 95.3473
10 Китайских юаней 98.2879
10 Молдавских леев 38.8640
1 Новый туркменский манат 19.0395
10 Норвежских крон 76.9122
1 Польский злотый 17.2731
1 Румынский лей 15.7898
1 СДР (специальные
права заимствования) 92.4700
1 Сингапурский доллар 48.9862
10 Таджикских сомони 70.5651
1 Турецкая лира 12.5345
10000 Узбекских сумов 79.2871
10 Украинских гривен 24.5550
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 85.3945
10 Чешских крон 29.0593
10 Шведских крон 71.7885
1 Швейцарский франк 65.9494
10 Южноафриканских рэндов 47.0474
100 Японских иен 59.9081
"AK&M" от 14.02.2019