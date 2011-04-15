Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 15 февраля

Банк России установил на 15 февраля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 47.3253

1 Азербайджанский манат 39.2236

100 Армянских драмов 13.6386

1 Белорусский рубль 30.6663

1 Болгарский лев 38.3201

1 Бразильский реал 17.7240

100 Венгерских форинтов 23.5009

1000 Вон Республики Корея 59.1093

10 Гонконгских долларов 84.7972

1 Датская крона 10.0460

1 Доллар США 66.5429

1 Евро 75.0471

100 Индийских рупий 93.7059

100 Казахстанских тенге 17.6329

1 Канадский доллар 50.2211

100 Киргизских сомов 95.3473

10 Китайских юаней 98.2879

10 Молдавских леев 38.8640

1 Новый туркменский манат 19.0395

10 Норвежских крон 76.9122

1 Польский злотый 17.2731

1 Румынский лей 15.7898

1 СДР (специальные

права заимствования) 92.4700

1 Сингапурский доллар 48.9862

10 Таджикских сомони 70.5651

1 Турецкая лира 12.5345

10000 Узбекских сумов 79.2871

10 Украинских гривен 24.5550

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 85.3945

10 Чешских крон 29.0593

10 Шведских крон 71.7885

1 Швейцарский франк 65.9494

10 Южноафриканских рэндов 47.0474

100 Японских иен 59.9081

"AK&M" от 14.02.2019