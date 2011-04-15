Банк России на 15 февраля повысил курс евро к рублю почти на 66 копеек до 75.0471 руб., курс доллара США - более чем на 86 копеек до 66.5429 руб.

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Банк России на 15 февраля повысил официальный курс евро к рублю почти на 66 копеек до 75.0471 руб. с 74.3872 руб., курс доллара США - более чем на 86 копеек до 66.5429 руб. с 65.6783 руб. 14 февраля.
Стоимость бивалютной корзины на 15 февраля увеличилась более чем на 77 копеек (+1.11%) до 70.3698 руб. с 69.5973 руб. 14 февраля.
"AK&M" от 14.02.2019