Банк России на 15 февраля повысил курс евро к рублю почти на 66 копеек до 75.0471 руб., курс доллара США - более чем на 86 копеек до 66.5429 руб.

Банк России на 15 февраля повысил официальный курс евро к рублю почти на 66 копеек до 75.0471 руб. с 74.3872 руб., курс доллара США - более чем на 86 копеек до 66.5429 руб. с 65.6783 руб. 14 февраля.



Стоимость бивалютной корзины на 15 февраля увеличилась более чем на 77 копеек (+1.11%) до 70.3698 руб. с 69.5973 руб. 14 февраля.







"AK&M" от 14.02.2019