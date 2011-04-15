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14/02/2019
11:01

РСА назвал 61 регион, где зафиксировано снижение средней премии по ОСАГО

Российский союз автостраховщиков (РСА) зафиксировал снижение средней премии по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в размере до 7% в 61 регионе. Это следует из данных мониторинга РСА средней премии по обязательной "автогражданке" за период с 1 января по 10 февраля 2018 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВСС, РСА и НССО со ссылкой на президента союза Игоря Юргенса.

На эти регионы приходится почти 90% всех выдаваемых в РФ полисов ОСАГО. В целом по РФ средняя премия для легковых автомобилей физлиц снизилась на 1,7% - до 5 569 руб.

На 5-7% снизилась средняя премия по ОСАГО для легковых автомобилей физлиц в республиках Коми, Татарстан, Мордовия, в Мурманской, Пензенской и Брянской областях, а также в Ненецком автономном округе.

Более чем на 3% понизились средние премии в Чеченской республике, Ульяновской, Тульской, Саратовской, Ивановской, Псковской, Вологодской, а также в Ямало-Ненецком автономном округе.

Более чем на 2% средние премии снизились в Тюменской, Новгородской, Самарской, Воронежской, Курской, Кировской, Свердловской, Оренбургская, Томская, Костромская, Владимирская областях, республиках Марий Эл и Алтай, Еврейском, Чукотском Ханты-Мансийском автономном округах, а также Забайкальском и Пермском краях.

Более чем на 1% уменьшилось значение средних премий в Москве, республике Башкортостан, Кемеровской, Рязанской, Калининградской, Краснодарской, Орловской, Архангельской, Челябинской, Тамбовской областях, Алтайском, Ставропольском, Камчатском и Красноярском краях.

В размере до 1% средние премии стали ниже в Санкт-Петербурге, Московской, Омской, Ростовской, Калужской, Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Волгоградской и Тверской областях, Чувашской и Удмуртской республиках, а также в Хабаровском и Приморском краях.

Согласно данным Банка России, в 2017 году на эти 61 регионов пришлось 88,6% всех полисов ОСАГО, выданных автовладельцам на территории РФ.


"AK&M" от 14.02.2019
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