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14/02/2019
14:39

Размер ипотеки у заёмщиков моложе 25 лет в 2018 году увеличился на 14.5%

В 2018 году динамика среднего размера ипотечного кредита в возрастных категориях заёмщиков оказалась разнонаправленной. Так, самый существенный рост среднего размера кредита на покупку жилья в 2018 году был отмечен в возрастном сегменте заёмщиков моложе 25 лет. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос на 14.5% до 1.75 млн руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.

Также средний размер ипотечного кредита увеличился в сегменте заёмщиков в возрасте от 25 до 29 лет (+12.4%), 30-39 лет (+9.2%), 40-49 лет (+9.9%) и от 50 до 59 лет (+2.9%).

В свою очередь, в возрастных группах заёмщиков старше 60 лет было отмечено сокращение среднего размера ипотечного кредита - от 60 до 65 лет (-31.7%) и старше 65 лет (-33.2%).

В целом, самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в 2018 году брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет - 2.39 млн руб., а самые "скромные" - заёмщики старше 65 лет (0.86 млн руб.).


"AK&M" от 14.02.2019
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