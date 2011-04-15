Размер ипотеки у заёмщиков моложе 25 лет в 2018 году увеличился на 14.5%

В 2018 году динамика среднего размера ипотечного кредита в возрастных категориях заёмщиков оказалась разнонаправленной. Так, самый существенный рост среднего размера кредита на покупку жилья в 2018 году был отмечен в возрастном сегменте заёмщиков моложе 25 лет. По сравнению с 2017 годом данный показатель вырос на 14.5% до 1.75 млн руб. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Также средний размер ипотечного кредита увеличился в сегменте заёмщиков в возрасте от 25 до 29 лет (+12.4%), 30-39 лет (+9.2%), 40-49 лет (+9.9%) и от 50 до 59 лет (+2.9%).



В свою очередь, в возрастных группах заёмщиков старше 60 лет было отмечено сокращение среднего размера ипотечного кредита - от 60 до 65 лет (-31.7%) и старше 65 лет (-33.2%).



В целом, самые большие суммы кредитов на покупку недвижимости в 2018 году брали граждане в возрасте от 40 до 49 лет - 2.39 млн руб., а самые "скромные" - заёмщики старше 65 лет (0.86 млн руб.).





"AK&M" от 14.02.2019