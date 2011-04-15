ВТБ приобретает у НМТП 100% Новороссийского зернового терминала

Банк ВТБ и Новороссийский морской торговый порт достигли договорённости и подписали обязывающие документы о приобретении группой ВТБ 100% ООО "Новороссийский зерновой терминал". Об этом говорится в сообщении сторон.



Сделка, закрытие которой запланировано на II квартал 2019 года, получила соответствующее разрешение со стороны регулирующих органов.



Новороссийский зерновой терминал - комплекс по перевалке зерновых и масличных культур в Новороссийском порту, является одним из крупнейших в стране портовых терминалов по перевалке зерна на экспорт.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Чистая прибыль НМТП за первое полугодие 2018 года по РСБУ сократилась в 12.72 раза до 1.466 млрд руб. с 18.65 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 10.93% до 13.789 млрд руб. с 12.431 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 5% до 8.283 млрд руб. с 8.719 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 13.65 раза до 1.502 млрд руб. с 20.505 млрд руб.



Прибыль Группы НМТП за 9 месяцев по МСФО упала на 40% до $215.698 млн с $359.354 млн годом ранее. Выручка выросла на 7.7% до $712.5 млн с $661.557 млн, показатель EBITDA - на 6.3% до $512.931 млн с $482.453 млн.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"