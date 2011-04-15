Д.Медведев утвердил Стратегию пространственного развития до 2025 года

Правительство РФ утвердило Стратегию пространственного развития до 2025 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.



Цель докумета - обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития России, сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, обеспечение национальной безопасности.



Стратегией определены задачи, принципы, приоритеты и основные направления пространственного развития России, сценарии пространственного развития, в том числе приоритетный (целевой) сценарий, перспективные центры экономического роста, макрорегионы, перспективные экономические специализации субъектов Федерации, целевые показатели пространственного развития России.



В рамках реализации стратегии предусматриваются повышение доступности и качества магистральной транспортной, энергетической, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, сокращение уровня межрегиональной дифференциации в социально-экономическом развитии субъектов Федерации, снижение внутрирегиональных социально-экономических различий, расширение географии и ускорение экономического роста, научно-технологического и инновационного развития России за счёт социально-экономического развития перспективных центров экономического роста, опережающее среднероссийские темпы социально-экономическое развитие Дальнего Востока, обеспечение устойчивого прироста численности постоянного населения в этом макрорегионе.



В перечень перспективных центров экономического роста включены перспективные города, образующие крупные городские агломерации и крупнейшие городские агломерации, которые обеспечат вклад в экономический рост более 1% ежегодно (20 центров); перспективные центры экономического роста субъектов Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост от 0.2% до 1% ежегодно (44 центра); перспективные центры экономического роста субъектов Федерации, которые обеспечат вклад в экономический рост до 0.2% ежегодно (31 центр); перспективные минерально-сырьевые и агропромышленные центры (27 центров); перспективные центры экономического роста, в которых сложились условия для формирования научно-образовательных центров мирового уровня (20 центров).



В стратегии сформированы 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский, Дальневосточный.



В Центральный макрорегион входят Брянская, Владимирская, Ивановская, Калужская, Костромская, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Москва.



В Центрально-Чернозёмный макрорегион входят Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области.



В Северо-Западный макрорегион входят Республика Карелия, Калининградская, Вологодская, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Санкт-Петербург.



В Северный макрорегион входят Республика Коми, Архангельская область, Ненецкий автономный округ.



В Южный макрорегион входят Республика Адыгея, Республика Калмыкия, Республика Крым, Краснодарский край, Астраханская, Волгоградская, Ростовская области, Севастополь.



В Северо-Кавказский макрорегион входят республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чеченская республики, Ставропольский край.



В Волго-Камский макрорегион входят республики Марий Эл, Мордовия, Татарстан, Удмуртская, Чувашская республики, Пермский край, Кировская, Нижегородская области.



В Волго-Уральский макрорегион входят Республика Башкортостан, Оренбургская, Пензенская, Самарская, Саратовская, Ульяновская области.



В Уральско-Сибирский макрорегион входят Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Ямало-Ненецкий автономный округ.



В Южно-Сибирский макрорегион входят Республика Алтай, Алтайский край, Кемеровская, Новосибирская, Омская, Томская области.



В Ангаро-Енисейский макрорегион входят республики Тыва, Хакасия, Красноярский край, Иркутская область.



В Дальневосточный макрорегион входят республики Бурятия, Саха (Якутия), Забайкальский, Камчатский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Магаданская, Сахалинская области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.



Стратегией предусматривается создание нового механизма развития территорий (инвестиционных площадок) с особым режимом ведения предпринимательской деятельности, учитывающим перспективные специализации субъектов Федерации и другие особенности территорий. В целях исключения дублирования мер государственной поддержки федеральные органы власти при государственной поддержке отраслей экономики каждого конкретного субъекта Федерации будут учитывать перспективные экономические специализации граничащих с ним субъектов Федерации и входящих с ним в состав одного макрорегиона.



Инфраструктурное обеспечение социально-экономического развития территорий будет осуществляться в рамках реализации Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года (утверждён распоряжением Правительства от 30 сентября 2018 года N2101-р, далее - комплексный план) и национальных проектов.



В целях обязательного включения мероприятий комплексного плана и комплексных планов развития инфраструктуры субъектов Федерации в инвестиционные программы субъектов естественных монополий Правительство России разработает порядок согласования и утверждения инвестиционных программ (планов) субъектов естественных монополий, предусматривающий в том числе участие в таком согласовании органов исполнительной власти субъектов Федерации.



В рамках реализации стратегии также предполагаются разработка и утверждение комплекса мер по привлечению людей на территории со значительным экономическим потенциалом, характеризующиеся неблагоприятной демографической ситуацией, посредством стимулирования внутренней и внешней миграции.



"AK&M" от 14.02.2019