ЦБ объявил учётную цену золота на 15 февраля - 2793.31 руб./г против 2768.63 руб./г на 14 февраля
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 15 февраля. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2793.31 руб./грамм
Серебро: - 33.58 руб./грамм
Платина: - 1677.29 руб./грамм
Палладий: - 3014.42 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
08.02 09.02 12.02 13.02 14.03
Золото 2773.37 2784.73 2758.22 2771.12 2768.63
Серебро 33.39 33.37 33.31 33.18 33.38
Платина 1708.68 1688.55 1669.60 1666.98 1670.28
Палладий 2916.44 2967.18 2929.72 2943.10 2975.25