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14/02/2019
16:29

Инфляция в ближайшие месяцы может усилиться из-за повышения НДС и действия временных факторов, ЦБ

Из-за повышения НДС и действия временных факторов инфляция, вероятно, ещё несколько усилится в ближайшие месяцы, прежде чем начнёт снижение и вернется к 4% в первой половине 2020 года. Об этом говорится в бюллетене Банка России.

Среднесрочные риски отклонения инфляции вверх от целевого уровня по-прежнему преобладают. Рост экономики в последние месяцы несколько замедлился под воздействием ряда временных факторов, среди которых замедление мировой экономики, падение нефтяных цен и повышение НДС. Пониженная динамика экономической активности вероятно сохранится до середины года.

Продолжающееся расширение потребительского кредитования по-прежнему поддерживает рост потребительского спроса в условиях дальнейшего замедления темпов роста реальной заработной платы и стабильно низкой безработицы, подчеркивается в бюллетене.

Действие разовых факторов приведет к временному замедлению роста ВВП в 2019 году. Принимая во внимание опережающие индикаторы экономической активности, замедление сильнее всего проявит себя в первой половине года, сообщает ЦБ.

В условиях более высоких нефтяных цен и ослабления рубля инфляция и экономический рост в 2018 году оказались несколько выше наших ожиданий год назад.


"AK&M" от 14.02.2019
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