ФАС возбудила дело в отношении нефтетрейдеров

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело по признакам нарушения закона "О защите конкуренции" в отношении АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-ОЙЛ". Об этом говорится в сообщении антимонопольной службы.



Проведённый антимонопольным органом анализ договоров, заключенных трейдерами в секции "нефтепродукты" Санкт-Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи, свидетельствует о нетипичности сделок, совершаемых АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-ОЙЛ" на бирже, что могло привести к повышению цен на целый ряд нефтепродуктов (АИ-92, АИ-95, АИ-98). Согласно информации, имеющейся в распоряжении антимонопольного органа, на некоторых балансовых пунктах сделки совершались исключительно АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-ОЙЛ". Таким образом, биржевая цена на нефтепродукты на таких базисах формировалась исключительно действиями этих компаний.



Учитывая, что по итогам биржевых торгов формируются репрезентативные биржевые индикаторы, на которые ориентируются участники рынка нефтепродуктов во внебиржевом сегменте (то есть, на рынке), возможные антиконкуретные действия АО "Солид-товарные рынки" и ООО "А-Ойл" могли оказать влияние на общий рост цен на нефтепродукты в 2018 году, подчёркивает антимонопольная служба.



"В результате таких действий трейдеров цены на нефтепродукты на бирже могли завышаться. Так как биржа носит для многих индикативный характер, то это потенциально привело общему повышению цен на топливо", - пояснил статс-секретарь - заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский.







"AK&M" от 14.02.2019