ВШЭ хочет получить два здания в центре Москвы

Высшая школа экономики (ВШЭ) попросила Правительство передать ей два главных здания Минэкономразвития в центре Москвы. Об этом пишет газета "Ведомости"



Речь идёт о зданиях министерства у метро "Маяковская" на 1-й Тверской-Ямской и у метро "Новокузнецкая" на Овчинниковской набережной.



Здание на "Маяковской" - основное для Минэкономразвития, там расположены кабинеты министра Максима Орешкина и большинства его заместителей. Вскоре министерство освободит эти помещения в связи с переездом в Москва-сити.







"AK&M" от 14.02.2019