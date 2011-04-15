Цены на бензин за неделю, с 4 по 10 февраля, не изменились - 44.1 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 4 по 10 февраля 2019 года, не изменились - 44.1 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.



Цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 не изменились - 41.8 руб. за литр, 45.1 руб., 50.87 руб. за литр соответственно.



Дизельное топливо подешевело на 0.1% до 47.12 руб. за литр.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.9 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.89 до 48.99 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.2 до 43.12 руб., марки АИ-95 - от 43.3 до 46.6 руб. за литр.



За прошедшую неделю в РФ отмечалось снижение цен на бензин автомобильный в 11 центрах субъектов РФ, а наиболее заметное в Иркутске, Брянске и Кызыле - на 0.6%. При этом рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в Казани - на 0.1%.







"AK&M" от 14.02.2019