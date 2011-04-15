Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

14/02/2019
17:29

Цены на бензин за неделю, с 4 по 10 февраля, не изменились - 44.1 руб. за литр

Цены на бензин за неделю, с 4 по 10 февраля 2019 года, не изменились - 44.1 руб. за литр. Об этом сообщил Росстат.

Цены на бензин марок АИ-92, АИ-95 и АИ-98 не изменились - 41.8 руб. за литр, 45.1 руб., 50.87 руб. за литр соответственно.

Дизельное топливо подешевело на 0.1% до 47.12 руб. за литр.
В Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин автомобильный не изменились. На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки АИ-92 можно было приобрести по цене от 40.9 до 43.99 руб. за литр, марки АИ-95 - от 44.89 до 48.99 руб. В Санкт-Петербурге бензин марки АИ-92 стоил от 40.2 до 43.12 руб., марки АИ-95 - от 43.3 до 46.6 руб. за литр.

За прошедшую неделю в РФ отмечалось снижение цен на бензин автомобильный в 11 центрах субъектов РФ, а наиболее заметное в Иркутске, Брянске и Кызыле - на 0.6%. При этом рост цен на бензин автомобильный был зафиксирован в Казани - на 0.1%.



"AK&M" от 14.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100