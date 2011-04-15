Московская Биржа объявила о технологической готовности платформы для онлайн-открытия банковских вкладов

Московская Биржа объявила о технологической готовности электронной платформы для дистанционного открытия банковских вкладов в рамках проекта "Маркетплейс" Банка России. Доступ потребителей к платформе будет открыт после внесения необходимых изменений в законодательство. Об этом говорится в сообщении биржи.



На первом этапе граждане смогут открывать вклады в банках - участниках проекта. В перспективе ассортимент создаваемого супермаркета финансовых продуктов расширится за счёт кредитных, страховых и инвестиционных продуктов.



Тестовая версия системы интегрирована с онлайн-витринами финансовых продуктов, банками, платёжной системой и Регистратором финансовых транзакций (РФТ).



Предполагается, что потребители смогут выбрать вклад на порталах Банки.ру и Сравни.ру и оформить его на платформе, разработанной Московской Биржей. Доступ на платформу предоставляется через ЕСИА (портал "Госуслуги"), а первичная идентификация клиента - через единую биометрическую систему. Платформа обеспечивает все этапы заключения договора с банком, безопасный перевод денежных средств для открытия вклада, доступ к информации о состоянии счетов и дальнейшие операции - пополнение, снятие, закрытие вклада.



Важнейшим элементом экосистемы "Маркетплейс" является специальная система - Регистратор финансовых транзакций, которая разрабатывается Национальным расчетным депозитарием (входит в Группу "Московская Биржа"). РФТ учитывает и хранит информацию о заключенных через платформу договорах вкладов и всех операциях по ним. Предполагается, что в будущем физическое лицо сможет получить выписку о финансовых транзакциях из РФТ через портал "Госуслуги". Согласно внесённому в Госдуму законопроекту "О совершении сделок с использованием электронной платформы", запись о вкладе в реестре РФТ будет признаваться Агентством по страхованию вкладов (АСВ) как основание для выплаты возмещения при наступлении страхового случая, при этом процедура будет автоматизирована и не потребует дополнительных действий со стороны вкладчика.



Присоединиться к платформе, разработанной Московской Биржей, могут банки - участники Системы обязательного страхования вкладов (ССВ), имеющие право на привлечение во вклады денежных средств физических лиц. На сегодняшний день меморандум о сотрудничестве при реализации проекта "Маркетплейс" подписали 16 банков: Ак Барс Банк, Газпромбанк, Банк Держава, банк "Зенит", Банк "Кубань Кредит", Банк "ФК Открытие", Промсвязьбанк, Связь-Банк, Совкомбанк, СКБ-банк, Россельхозбанк, Росбанк, Тинькофф Банк, Банк "Уралсиб", Банк "Центр-инвест", Экспобанк.



Работа над проектом по созданию супермаркета финансовых продуктов (проект "Маркетплейс") началась в I квартале 2018 года по инициативе Банка России.



"AK&M" от 14.02.2019