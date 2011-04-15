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14/02/2019
18:23

РЖД расширяют географию курсирования электропоездов "Ласточка"

ОАО "РЖД" расширяет географию курсирования скоростных электропоездов "Ласточка". Об этом говорится в сообщении компании.

Так, с 22 февраля новый поезд свяжет города Северо-Запада России: Псков, Петрозаводск и Великий Новгород.

"Ласточка" N 819/820 Петрозаводск - Псков будет курсировать ежедневно. Отправляясь из Петрозаводска в 10:44, поезд будет прибывать в Псков в 22:34 (с остановкой в Великом Новгороде в 16:56). Из Пскова "Ласточка" N 820 будет отправляться в 11:26 и прибывать в Петрозаводск в 0:24 следующих суток (с остановкой в Великом Новгороде в 16:48).

"Ласточка" будет совершать остановки на станциях Свирь, Лодейное Поле, Волховстрой-2, Ирса, Чудово-Московское, Спасская Полисть, Подберезье, Луга, Плюсса, Струги Красные. График движения проработан с учетом стыковки на станции Чудово с поездом "Сапсан", следующего по маршруту Санкт-Петербург - Москва.

Для запуска скоростного маршрута РЖД была обновлена железнодорожная инфраструктура, проведена реконструкция вокзала и платформы на станции Батецкая, выполнен косметический ремонт здания вокзала Псков, а на вокзале Петрозаводск построена высокая платформа.

На новом маршруте будут запущены первые отечественные двухсистемные электропоезда "Ласточка" серии ЭС1П, которые могут эксплуатироваться на линиях как с постоянным, так и с переменным родом тока, а также двигаться по неэлектрифицированным участкам пути (Великий Новгород - Псков) с использованием магистрального пассажирского тепловоза ТЭП70БС. Схема "Ласточка" + тепловоз" обеспечивает надежную работу всех сервисов электропоезда (электроснабжение для отопления, освещения, кондиционирования, функционирования внешних автоматических дверей и биотуалетов) и устройств автоматики и телемеханики.

Поезд серии ЭС1П создан на платформе 5-вагонной "Ласточки-Премиум" и оснащен всем необходимым для комфортного путешествия. Пассажирам предложены два класса обслуживания: бизнес и экономический. Предусмотрены подъемники для инвалидных колясок, позволяющие осуществлять посадку/высадку маломобильных пассажиров, в том числе с низких платформ. В вагоне N 1 имеются места с креплением для инвалидных колясок и кнопкой вызова проводника.

ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству.

Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по МСФО выросла на 21.45% до 64.761 млрд руб. с 53.323 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка увеличилась на 7.57% до 1.164 трлн руб. с 1.082 трлн руб., операционная прибыль (с учётом госсубсидий) - на 11.05% до 131.14 млрд руб. со 118.089 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 20.83% до 93.898 млрд руб. с 77.713 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.7% до 256.2 млрд руб., рентабельность по EBITDA составила 25%.

Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.

"AK&M" от 14.02.2019
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