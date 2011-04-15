В "Домодедово" открылась эстакада перед терминалом

В "Домодедово" открылась автомобильная эстакада перед аэровокзалом с зоной посадки и высадки пассажиров. Об этом сообщила пресс-служба аэропорта.



Эстакада расположена в 30 метрах от терминала. Это часть будущей двухуровневой развязки, которая позволит разделить потоки автомобилей на вылет и на прилет.



Автомобилисты попадают на шестиполосную эстакаду после того, как въезжают на территорию аэропорта с трассы А-105. Дорога проходит вдоль пассажирского терминала, где специально для посадки и высадки пассажиров построена дополнительная полоса, огибает многоуровневую парковку и спускается к выезду на федеральную трассу.



Эстакада примыкает к пешеходной зоне на участке протяженностью 300 м. В ближайшее время для удобства путешественников в терминале будет открыта новая входная группа.



Дорожная развязка в "Домодедово" - технически сложное передовое сооружение. Длина эстакады составляет 500 м, ширина - 30 м, а пропускная способность - 28 тыс. автомобилей в сутки. Она приспособлена для проезда крупногабаритных транспортных средств массой по 25 т на ось (нормативная нагрузка Н14). При строительстве использовался преднапряженный бетон, что позволило уменьшить высоту пролетов и сохранить при этом высокую несущую способность. Кроме того, благодаря новым технологиям сведено до минимума число стыковочных швов на дорожном полотне. Автомобилисты проезжают по абсолютно ровной поверхности 118 м.



ООО "Международный аэропорт "Домодедово" (ИНН 5009097148) - крупнейший аэропорт России. Доля его пассажиропотока от общего объёма в Москве составляет 46%. Из "Домодедово" выполняют полёты 83 авиакомпании по 239 направлению по всему миру, 84 из которых уникальны для московского региона. Среди партнёров - 40 зарубежных авиакомпаний, 27 российских и 16 авиаперевозчиков стран СНГ.



Пассажиропоток "Домодедово" в 2018 году составил 29.4 млн. На международных воздушных линиях трафик в 2018 году составил 13.3 млн человек, на внутренних воздушных линиях - 16.1 млн человек. Отмечается, что за год число пассажиров выросло на 3% по сравнению с предыдущим годом (без учета перевозчиков, прекративших полеты). В 2017 году вырос на 7.6% по сравнению с 2016 годом, составив 30.7 млн.





"AK&M" от 14.02.2019