ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 15 февраля, в размере 75.0471 руб. против 74.3872 руб. на 14 февраля.





Курс евро за последние 5 дней:



14.02.19 - 74.3872 руб.

13.02.19 - 74.1459 руб.

12.02.19 - 74.3243 руб.

09.02.19 - 74.8954 руб.

08.02.19 - 74.9656 руб.













































































































































































"AK&M" от 14.02.2019