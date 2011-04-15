Повтор! Профицит федерального бюджета в январе составил 282.637 млрд руб.

Профицит федерального бюджета в январе 2019 года составил 282.637 млрд руб. Объём доходов достиг 1.485 трлн руб., расходов - 1.203 трлн руб., говорится в сообщении Минфина.



Федеральная налоговая служба перечислила 981.4 млрд руб., Федеральная таможенная служба - 421.08 млрд руб., другие федеральные органы - 82.892 трлн руб.





"AK&M" от 14.02.2019