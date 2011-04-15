Рубль вынужден реагировать на санкции

Рубль обновил месячный минимум на сессии четверга. Пара доллар/рубль нарушила целостность уровня 67 руб. и отметилась в районе 67.09 руб., правда, закрылась немногим ниже достигнутой психологической отметки. Об этом говорится в комментарии Геннадия Николаева.



Безусловно, за агрессивным падением курса рубля стоял анонсированный пакет жестких американских санкций. Власти РФ отказываются признавать их влияние или же делают хорошую мину при плохой игре. Так, к примеру, Центробанк сравнил эффект от возможных новых санкций с ограничениями, принятыми в 2014 году, и сказал, что теперь страна намного лучше готова к подобным потрясениям.



Тем временем первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов уверен, что санкции, касающиеся госдолга, ударят по самим же иностранным инвесторам. А первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов полагает, что эффект от санкций в этот раз будет гораздо меньше, чем в 2014 году.



По факту же приближающаяся угроза новых санкций действительно не вызывает агрессивной паники, но еще "подточит" привлекательность российских активов, включая рубль. Дополнительным фактором давления на нашу валюту является сильный доллар, которые уже снова возвращается на "бычью тропу", переварив откровенно слабые данные по американской инфляции.



Подтверждение пробоя уровня 67 руб. произойдет на превышении отметки 67.20 руб. После рывка пары выше 100-дневной скользящей средней технический прогноз ухудшился, но негатив все же немного нивелируется ростом цен на нефть, которые торгуются вблизи новых почти 3-месячных минимумов.









"AK&M" от 15.02.2019