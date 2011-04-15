Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

15/02/2019
12:31

Налоговые органы вернули в бюджет свыше 200 млрд руб. задолженности по страховым взносам

Федеральная налоговая служба взыскала более четверти задолженности по страховым взносам после передачи полномочий по администрированию этих сборов от Пенсионного фонда. Об этом говорится в сообщении Счетной палаты.

"Всего Пенсионный фонд России передал задолженность на сумму 783.1 млрд руб. Из них налоговые органы вернули в бюджет 204.4 млрд руб. Если оценивать то, как вообще взыскивается задолженность, то 26% - это очень хороший показатель", - сообщил аудитор Счетной палаты Сергей Штогрин на коллегии контрольного ведомства по итогам проверки.

Около 275 млрд руб. налоговая служба списала как невозможные к взысканию. Еще порядка 50 млрд руб. ФНС зачла за счет переплаты. В итоге остаток задолженности по страховым взносам на 1 декабря 2018 года сократился до 254 млрд руб.

В налоговой службе уверяют, что сохранят высокие темпы взыскания долгов. "Мы проделали огромную работу и получили существенные результаты. Мы не бросаем эту работу сейчас. Все эти суммы, которые у нас остались, под пристальным контролем", - заявил заместитель руководителя ФНС Константин Чекмышев.

При этом сама процедура передачи сведений затянулась более чем на год. В связи с этим Счетная палата предлагает улучшить взаимодействие между ПФР и ФНС. "Необходимо наладить информационное взаимодействие между госорганами: Пенсионный фонд, служба приставов, налоговая служба. Иначе невозможно получить полную картину того, какие меры необходимы для реализации стратегических целей", - отметила аудитор Счетной палаты Светлана Орлова.

Представители Пенсионного фонда и Федеральной налоговой службы согласились с выводами проверки. Срыв плановых сроков по передаче сведений по страховым взносам они объясняют сложностью самой процедуры. "Мы были вынуждены передавать данные со всей историей, начиная с 2002 года. За это время менялась их классификация, плательщики перерегистрировались. У нас с налоговой службой были разные установленные законодательством условия взыскания: минимальная сумма, сроки взыскания. Все это приходилось на ходу осваивать", - отметил председатель Правления ПФР Антон Дроздов.

Проверка деятельности налоговых органов по урегулированию задолженности по страховым взносам, зачисляемым во внебюджетные фонды Российской Федерации, проводилась в связи с передачей с 1 января 2017 года Федеральной налоговой службе полномочий главного администратора доходов бюджетов государственных внебюджетных фондов РФ.


"AK&M" от 15.02.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100