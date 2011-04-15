Утром в пятницу цены на нефть продолжают наметившийся в последние торговые дни рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64.9/bbl, WTI достигает $54.6/bbl. Участники рынка по-прежнему отыгрывают данные о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК и заявления саудовской стороны о готовности продолжать снижение добычи сырья. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Кроме того, сегодня в утренние часы появилась информация о том, что на этой неделе Саудовская Аравия из-за технических проблем приостановила добычу на крупнейшем в мире офшорном месторождении нефти, емкость добычи которого составляет более 1 mbd.



Позитивно на котировки также влияют и заявления России о готовности ускорить сокращение добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+.



В ближайшее время на рынок нефти будет оказывать влияние ход торговых переговоров между США и КНР. Китай является одним из ключевых драйверов глобального спроса на энергоресурсы, поэтому в случае негативной информации в отношении американо-китайских переговоров котировки на "чёрное золото" могут испытать на себе давление.



Сегодня внимание игроков также привлекут данные от Baker Hughes о количестве буровых установок в США. Краткосрочные ориентиры на Brent $63-66/bbl.





"AK&M" от 15.02.2019