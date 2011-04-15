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15/02/2019
11:35

Цены на нефть продолжают наметившийся в последние торговые дни рост

Утром в пятницу цены на нефть продолжают наметившийся в последние торговые дни рост. Фьючерсы на Brent торгуются в районе отметки $64.9/bbl, WTI достигает $54.6/bbl. Участники рынка по-прежнему отыгрывают данные о сокращении нефтедобычи в странах ОПЕК и заявления саудовской стороны о готовности продолжать снижение добычи сырья. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Кроме того, сегодня в утренние часы появилась информация о том, что на этой неделе Саудовская Аравия из-за технических проблем приостановила добычу на крупнейшем в мире офшорном месторождении нефти, емкость добычи которого составляет более 1 mbd.

Позитивно на котировки также влияют и заявления России о готовности ускорить сокращение добычи сырья в рамках сделки ОПЕК+.

В ближайшее время на рынок нефти будет оказывать влияние ход торговых переговоров между США и КНР. Китай является одним из ключевых драйверов глобального спроса на энергоресурсы, поэтому в случае негативной информации в отношении американо-китайских переговоров котировки на "чёрное золото" могут испытать на себе давление.

Сегодня внимание игроков также привлекут данные от Baker Hughes о количестве буровых установок в США. Краткосрочные ориентиры на Brent $63-66/bbl.


"AK&M" от 15.02.2019
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