Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ профинансируют строительство ГМК "Удокан"

Сбербанк, Газпромбанк и ВЭБ.РФ профинансируют строительство ГМК "Удокан" в рамках фабрики проектного финансирования. Об этом говорится в сообщении Сбербанка.



Сбербанк, Газпромбанк, ВЭБ и Байкальская горная компания (входит в холдинг USM) договорились о финансировании проекта 1-й очереди освоения Удоканского месторождения меди (Забайкальский край, Каларский район) и строительства горно-металлургического комбината. Базовые условия финансирования установлены соглашением между банками-партнерами и Байкальской горной компанией, подписанным в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи.



Структурирование финансирования проекта будет осуществляться в соответствии с принципами фабрики проектного финансирования в форме синдиката российских банков с использованием целевых траншей и субсидирования процентной ставки.



Общий бюджет проекта составляет $2.9 млрд (включая вложения акционеров, НДС и расходы на финансирование). Синдицированный кредит сроком на 12 лет будет направлен на финансирование инвестиционных и операционных затрат, включая строительно-монтажные работы и поставку оборудования.



В соответствии с базовыми условиями банки-партнеры предоставят финансирование в следующих долях: Сбербанк - 40%, Газпромбанк - 40%, ВЭБ - 20%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.





"AK&M" от 15.02.2019