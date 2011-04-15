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15/02/2019
12:53

Микрофинансовые организации будут руководствоваться значениями ПСК, рассчитанными с учетом новых ограничений

Банк России опубликовал среднерыночные значения полной стоимости потребительского микрозайма (ПСК) микрофинансовых организаций (МФО).

ПСК, рассчитанные в процентах годовых по всем категориям потребительских займов на основе отчетности МФО за IV квартал 2018 года, должны применяться в II квартале 2019 года. Согласно законодательству, предельное значение ПСК не может превышать среднерыночное более чем на одну треть.

В то же время согласно вступившим в силу изменениям в действующее законодательство ежедневная процентная ставка по краткосрочным потребительским займам с 28 января 2019 года ограничена размером 1.5% в день, а с 1 июля 2019 года снизится до 1% в день при ограничении значения ПСК ставкой 365% годовых.

В связи с этим участники микрофинансового рынка в II квартале 2019 года будут использовать ограничение дневной ставки, а не указанные среднерыночные значения ПСК.

В связи с вступившими изменениями Банк России ожидает существенного снижения стоимости краткосрочных потребительских микрозаймов (на срок до 30 дней на сумму - до 30 тыс. руб.).



"AK&M" от 15.02.2019
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