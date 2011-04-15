Кабмин одобрил создание 14 территорий опережающего социально-экономического развития

Правительство РФ одобрило создание 14 территорий опережающего социально-экономического развития: 11 - в моногородах, 3 - в ЗАТО (закрытых административно-территориальных образованиях). Об этом премьер-министр Дмитрий Медведев заявил на встрече с главами регионов в рамках Российского инвестиционного форума "Сочи-2019", свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.



В список вошли: ТОР "Ясный" (Оренбургская область),"Катайск" (Курганская область),"Нефтекамск" (Башкирия),"Белорецк" (Башкирия),"Благовещенск" (Башкирия),"Костомукша" (Карелия), "Северск" (Томская область), "Лесной" (Свердловская область),"Новоуральск" (Свердловская область), "Менделеевск" (Татарстан),"Чапаевск" (Самарская область),"Глазов" (Удмуртия), "Решетиха" (Нижегородская область), "Володарск" (Нижегородская область).





"AK&M" от 15.02.2019